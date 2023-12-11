В Новосибирске директор НИИТО Андрей Корыткин рассказал об итогах года и о том, отразится ли на пациентах банкротство «Клиники НИИТО»

Директор НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Андрей Корыткин в ходе брифинга подвел итоги года, рассказал о новых направлениях работы и о том, что ждет персонал и пациентов Клиники НИИТО, которые находятся на лечении, еще раз разложив по полочкам текущую ситуацию с банкротством «клона» известного бренда.

Вот уже пять лет сибиряки с беспокойством следят за развитием ситуации вокруг знаменитого медицинского учреждения с почти 80-летней историей — НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. Нервозности добавляет то, что в 2023 году в процедуру банкротства вступила «Клиника НИИТО», а с ходу разобраться в нюансах взаимоотношений двух организаций с практически одинаковыми названиями удается не каждому. Хотя в СМИ этот вопрос ранее неоднократно разбирался в деталях. И все же, рассказывая об итогах года, директор НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Андрей Корыткин еще раз вернулся к этому вопросу, чтобы, как говорится, расставить все точки над «и» и успокоить пациентов.

Так кто же все-таки банкрот

Андрей Корыткин еще раз подчеркнул: ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» и АНО «Клиника НИИТО» — это два разных предприятия, это разные юридические лица, которые финансируются из разных источников. «Люди часто путают институт и клинику, в сознании пациентов это единое целое. Иногда думают, что банкротится институт, а это не так. Институт сумел справиться с трудностями и сейчас имеет устойчивое финансовое положение. И, наоборот, ищет пути, чтобы помочь выйти из кризиса клинике-банкроту», — рассказал он.

«Клиника НИИТО» была создана в 2002 году по инициативе руководства ФГБУ НИИТО. Как пояснил Андрей Корыткин, в сложные для страны годы это был выход, позволявший за счет коммерческих услуг улучшить финансовое состояние организации и развиваться — приобретать оборудование, расширяться, оказывать больше медуслуг. В то время это была распространенная практика, так как федеральные бюджетные организации по закону не имели права на внебюджетную деятельность.

Однако, начиная с 2018 года, клиника фактически отделилась от института, обросла большим количеством аффилированных структур, некоторые из которых проводили недобросовестные сделки и в итоге стали фигурантами уголовных дел, что в итоге привело клинику к банкротству.

В настоящее время институт является единственным собственником клиники-банкрота и ответственным хранителем ее арестованного имущества, потому что доказано, что оно приобретено на средства, похищенные из института. Кстати, желающих поучаствовать в судьбе этого имущества и активов клиники сегодня достаточно, но Андрей Корыткин уверен, что уголовно-правовая и судебная системы разберутся в ситуации и примут верные решения.

Однако вся эта суета вокруг клиники к институту отношения не имеет. Хотя институт крайне заинтересован в скорейшем успешном разрешении проблем клиники, так как в итоге они бьют по репутации обоих медицинских учреждений.

Есть ли риски для пациентов

В связи с этим, как рассказал Андрей Корыткин, институт делает все, чтобы не пострадал ни персонал клиники, ни пациенты. Сегодня заложниками ситуации является около 300 высококвалифицированных специалистов клиники, и институт принимает все меры, чтобы их сохранить.

«Персонал может быть спокоен: мы сделаем все от нас зависящее, и Минздрав нас в этом поддерживает, для того, чтобы люди могли перейти на работу в институт НИИТО. Мы постараемся увеличить количество структурных подразделений, которые, в том числе, расширят и возможности института», — заверил Андрей Корыткин. В результате еще больше пациентов смогут получить качественную медицинскую помощь в рамках программы госгарантий.

Как быть в этой ситуации пациентам? У тех, кто еще только выбирает, куда обратиться, есть альтернатива: если не хочется связываться с клиникой-банкротом, которая пока продолжает работу, можно пролечиться в институте. У института есть своя лечебная база, а лечебная деятельность – одна из основных. Спектр услуг во многом пересекается, а по травматологии-ортопедии он даже гораздо шире, чем в клинике.

«Хочу успокоить пациентов, которые обращались в клинику ранее и рассчитывали на помощь: какие бы проблемы у них ни появились, в связи с банкротством клиники, они могут обратиться в институт. Если не получается решить вопрос с экстренными или плановыми подразделениями института, они всегда могут обратиться в приемную директора, и мы постараемся решить проблему в максимально короткие сроки», — отметил Андрей Корыткин.

«Год был очень сложным, но успешным»

Говоря об итогах года, Андрей Корыткин отметил, что год был очень интенсивным, сложным, но успешным. Институт после долгого перерыва смог привести в порядок инженерную инфраструктуру. А также серьезно вложился в оснащение учреждения передовым медицинским оборудованием. В том числе, в НИИТО заменили магнито-резонансный томограф, который теперь соответствует всем современным стандартам. Кроме того, институт стал одним из 3–4 центров в стране, которые обладают роботизированной хирургической системой.

Все это позволило расширить возможности врачей в диагностике и лечении профильных заболеваний. В 2023 г. в НИИТО на 23% больше, по сравнению с прошлым годом, было проведено хирургических вмешательств, в том числе, нейрохирургических и вертебрологических. Институт провел более 35 тысяч консультаций.

Одним из серьезных достижений директор НИИТО считает подписание в сентябре с региональным Минздравом приказа о маршрутизации оказания медицинской помощи пациентам с повреждениями проксимального отдела бедра. На сегодняшний день по этой программе прооперировано уже более 25 человек.

Суть программы в том, что, если человек из района Новосибирска или области, которые входят в маршрут, получает повреждение проксимального отдела бедра, он должен быть транспортирован в приемное отделение НИИТО и в первые 48 часов прооперирован.

Активно развивается новое направление, связанное с роботизированной хирургией. Роботы-помощники хирурга впервые появились в федеральных медучреждениях в 2023 году, и НИИТО — единственная организация, которая имеет постоянную роботизированную систему. С ее помощью в 2023 году в НИИТО выполнено 200 операций.

Растет хирургическая активность детского отделения, связанная с направлением детской ортопедии и детской вертебрологии.

И таких направлений, по словам руководителя НИИТО, множество — малоинвазивные вмешательства, связанные с реконструкцией сустава, развитие концепции быстрого восстановления, позволяющей пациенту уже через два дня вернуться к привычному ритму жизни.

В 2023 году более 260 участников СВО получили в НИИТО необходимую помощь.

Институт занимается не только лечебной деятельностью, но и научной, и образовательной. Каждый год в стенах института трудится порядка 40 ординаторов и аспирантов. Разрабатываются новые материалы и технологии.

В 2024 году планируют развивать еще одно востребованное, но пока малоизученное направление, связанное с гнойной инфекцией — гнойную остеологию.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее, у нас хорошая финансовая ситуация, хорошее оснащение — впервые за долгое время. И много планов, которые мы будем стараться реализовать максимально возможными темпами», — подытожил Андрей Корыткин.