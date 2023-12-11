В Новосибирске объявили «Мисс НГУ»

«Мисс НГУ» в 2023 году стала Анастасия Данилова, студентка 4 курса естественных наук.

В Новосибирске в Доме Ученых 9 декабря состоялся финал «Мисс НГУ». Победительницей конкурса стала Анастасия Данилова, студентка 4 курс факультета естественных наук.

За победу сражалось 12 девушек — 5 прошло в финал. Они на протяжении двух месяцев готовились к нему: работали над речью, подготавливали творческие номера, занимались танцами, картингом, участвовали в профессиональных фотосессиях.

Помимо этого объявили мисс Elinergy — Дарья Грыцива, 3 курс ФЕН, мисс зрительских симпатий стала Мария Крицкая, 4 курс ГИ и мисс Global Russian Models — Анастасия Галь, 1 курс ГИ.

Вице-мисс стала Лада Сорокина, студентка второго курса магистратуры экономического факультета, и Карина Дзябенко, студентка первого курса гуманитарного института.

Главной победительнице вручили iPhone последнего поколения.

Напомним, что в Новосибирской области завершился год педагога и наставника.