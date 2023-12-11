В Новосибирске заместитель мэра предложил пересадить чиновников на электрокары

Чиновников области хотят пересадить на электрокары.

На форуме "Городские технологии" заместитель мэра города Артём Скатов предложил пересадить чиновников на электромобили, чтобы популяризировать данный вид транспорта.

Он также заявил, что в Новосибирске следует обеспечить соответствующую структуру, чтобы жители могли заряжать машину во дворе, на работе и в торговом центре. Но всё же в приоритете должны стоять чиновники – их мэрия города должна пересадить на электрокары в первую очередь.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что электрокары получили субсидии от автоконцернов.