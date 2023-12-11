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Авто общество

В Новосибирске заместитель мэра предложил пересадить чиновников на электрокары

Фото: freepik

Чиновников области хотят пересадить на электрокары.

На форуме "Городские технологии" заместитель мэра города Артём Скатов предложил пересадить чиновников на электромобили, чтобы популяризировать данный вид транспорта.

Он также заявил, что в Новосибирске следует обеспечить соответствующую структуру, чтобы жители могли заряжать машину во дворе, на работе и в торговом центре. Но всё же в приоритете должны стоять чиновники – их мэрия города должна пересадить на электрокары в первую очередь.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что электрокары получили субсидии от автоконцернов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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