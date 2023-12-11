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общество

Война в Израиле: последние новости и ситуации на Ближнем Востоке к 10 декабря

Фото: ru.freepik.com

Сиб.фм сообщает последние новости ближневосточного конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир с участием США невозможен, комментируя решение Вашингтона наложить вето на проект резолюции ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

Эрдоган отметил, что только Соединенные Штаты проголосовали против прекращения огня и спросил, будет ли это справедливо. Он также добавил, что США встали на сторону Израиля и выразил недоумение по этому поводу. Президент Турции поддержал реформу Совета Безопасности ООН, отметив, что «мир больше, чем пять» стран, являющихся постоянными членами этого органа. Эрдоган также заявил, что ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля и выразил свою поддержку угнетенным.

США объяснили свое решение наложить вето на проект резолюции, указав на сложность ситуации и невозможность простого прекращения конфликта.

Осуждение США за вето выразили Россия и Китай. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал позицию США примером двойных стандартов и цинизма, а постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что она демонстрирует всему миру пример двойных стандартов и цинизма.

Также Дмитрий Полянский предупредил, что затопление тоннелей боевиков ХАМАС в секторе Газа со стороны Израиля будет являться военным преступлением.

Он отметил, что распространяется информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений морской водой и выразил свое возмущение такими действиями.

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Александр Борисов
журналист

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