Новосибирская модель победила в номинации Fitness Bikini на Международных соревнованиях

На Международном турнире по бодибилдингу «Invictus PRO Qualifier» Татьяна Вебер из Новосибирска стала чемпионкой в номинации Fitness Bikini.

Международный турнир по бодибилдингу «Invictus PRO Qualifier» завершился в Казахстане. Соревнования проходили при поддержке промоутеров из США, в нем приняло участие более 200 атлетов из разных стран.

Победитель в каждой категории получил статус профессионала IFBB PRO LEAGUE, восемь атлетов получили карту профессионалов — PRO CARD. Они смогут посоревноваться в других турнирах в США и Европе, помимо этого, есть возможность получить квалификацию на самый главный в мире турнир по бодибилдингу — MR.OLYMPIA.

Спортсменка из Новосибирска Татьяна Вебер стала абсолютной чемпионкой в номинации Fitness Bikini, она также получила PRO CARD. Татьяна собирается участвовать в турнире в США. По планам у нее попробовать свои силы в «Legion PRO Show» в сентябре 2024 года в Неваде.

В первый раз в тренажерный зал она попала в 2015 году. Увидела соревнования по бодибилдингу, и ее зацепило, да так, что через год Татьяна стала участвовать в соревнованиях.

Турнир в Казахстане ее пятый по счету. Татьяна говорит, что ей необходимо было получить PRO CARD, чтобы выйти на уровень профессионала.

В данный момент девушка мечтает получить квалификацию на главный турнир — MR.OLYMPIA. Об этом сообщают VN.ru.