Россияне заявили о нехватке мест в санаториях в 2023 году

Эксперты отмечают, что на данный момент спрос на санатории превышает предложение на десятки процентов.

Почти половина путешествующих граждан столкнулась с нехваткой мест в российских санаториях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на туроператора «Алеан».

«В целом средняя загрузка здравниц в России приблизилась к 95%. Обычно спрос летом всегда выше, но сейчас фактор сезонности сгладился. Востребованы объекты всех ценовых категорий, но в особенности, средней», — уточнили в «Алеане».

Такую же проблему заметил и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, на данный момент спрос на санатории превышает предложение на десятки процентов. Он рос последние пять лет, при этом новые объекты чрезвычайно редко вводились в строй. В итоге рынок взорвался, добавил он.

Напомним, в России вырос спрос на работников в сфере туризма.