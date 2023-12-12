С июля 2024 года тарифы ЖКХ увеличатся на 12,7% в Новосибирской области

Новые тарифы ЖКХ в Новосибирской области станут известны 20 декабря.

Как сообщил Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 июля 2024 года рост тарифов ЖКХ не превысит 9,5%, за исключением нескольких муниципалитетов.

В Новосибирске, Куйбышеве, Оби, Барабинске, Болотном, Карасуке цены могут подняться сильнее – на 12,7%.

Окончательное решение по этому вопросу примут только 20 декабря.

Напомним, что в Новосибирской области начал работать первый за Уралом Единый контактный центр.