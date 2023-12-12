сегодня
12 декабря, 17:32
пробки
7/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 90.98 | eur 98.07
сегодня
12 декабря, 17:32
пробки
7/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 90.98 | eur 98.07
сегодня 16:30
общество

С июля 2024 года тарифы ЖКХ увеличатся на 12,7% в Новосибирской области

Фото: ru.freepik.com

Новые тарифы ЖКХ в Новосибирской области станут известны 20 декабря.

Как сообщил Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам Новосибирской области, с 1 июля 2024 года рост тарифов ЖКХ не превысит 9,5%, за исключением нескольких муниципалитетов.

В Новосибирске, Куйбышеве, Оби, Барабинске, Болотном, Карасуке цены могут подняться сильнее – на 12,7%.

Окончательное решение по этому вопросу примут только 20 декабря.

Напомним, что в Новосибирской области начал работать первый за Уралом Единый контактный центр.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

Читайте в