Столица будущего: в Новосибирске обсудили новые веяния в инфраструктуре города

28 ноября открылся VI Общегородской форум «Новосибирск — город безграничных возможностей». Центральной площадкой масштабного мероприятия стал Центр культуры и отдыха «Победа».

Форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» уже стал традиционным для жителей и гостей столицы Сибири, но с каждым годом интерес к форуму все возрастает. Организатором мероприятия является департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, а среди участников форума оказались не только жители города, но и эксперты-гости из разных регионов России, представители городских и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций. В этом году на форуме присутствуют и совсем юные гости — ученики старших классов, студенты вузов и колледжей города.

Миссия форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» заключается в реализации запросов общества на трансформацию и модернизацию социальной сферы Новосибирска через раскрытие идей, мечт и предложений горожан при формировании стратегии по развитию социальной сферы города. Форум призван проработать новые практики и стратегии, которые дадут импульс развитию эффективных социальных технологий, транспортных, архитектурных, инженерных, дизайнерских решений в городской среде, ориентированных на комфортное проживание и самореализацию людей независимо от их состояния здоровья.

Одной из главных задач форума в этом году стало решение вопроса о стратегии развития доступной и исцеляющей городской среды Новосибирска.

Так, в рамках дискуссионной панели «Исцеляющая среда в городе — важнейший тренд в урбанистике», ведущие эксперты, архитекторы и урбанисты Новосибирска обсудили вопрос новых веяний в инфраструктуре города. В режиме online к дискуссионной панели присоединились 140 городов — членов Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».

Приветствие участникам встречи направил Лео Бокерия, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик: «Совершенствование механизмов повышения качества и продолжительности жизни граждан нашей страны в современных условиях является важным социальным приоритетом. Решить эту задачу сложно без системного рассмотрения целого комплекса вопросов по развитию здравоохранения, спорта, экологии, социальной сферы, а также без реализации программ по формированию здорового образа жизни и созданию доступной и здоровой городской среды».

Обратилась к экспертам по видеосвязи Татьяна Шестакова, исполнительный директор Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы, поселки». Она отметила проекты по обустройству общественных территорий в Новосибирске, которые должны стать примерами организации исцеляющей и доступной среды в городе для последующих инфраструктурных объектов — Михайловская набережная и Затулинский дисперсный парк. Татьяна Шестакова также подчеркнула, что создание велодорожек, обустройство скамеек и увеличение зеленых зон являются необходимыми составляющими исцеляющей городской среды.

Участники встречи обсуждали инициативные проекты по улучшению городской среды: увеличение количества зеленых и пешеходных зон, улучшение социальных и культурных, спортивных и медицинских объектов, доступность и развитие транспортной системы, а также идеи о создании экологических кварталов. Об отдыхе внутри города также высказала свое мнение заместитель мэра города Новосибирска Анна Терешкова:

«Нам всем хочется найти место, где комфортно и уютно, где ты можешь “перезарядиться”. Именно для этого была создана система — где мы стали пилотами федеральной программы — “Водно-зеленый городской каркас”. Мы прекрасно знаем, что в городе дороги должны быть, инженерные сооружения должны быть, но также возникает мысль, что без зелени и воды мы жить не можем. И данный проект как раз нацелен на то, чтобы среди индустриального города появились зеленые зоны в 15-минутной доступности для каждого, где горожане будут гулять, наслаждаться природой и заниматься спортом. Мы концентрируемся на создании территорий, где любой человек найдет себе занятие по душе, где ему будет удобно и комфортно».

Внедрение новых методов и инноваций — это то, на чем сосредоточены все участники форума. От этих идей и инициатив зависит будущее не только Новосибирска, но и региона.

Специфику размещения городской инфраструктуры столицы Сибири объяснил Александр Ложкин, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска – главный архитектор города: «Новосибирск — это продукт индустриализации, которая пришлась у нас на период Великой Отечественной войны при эвакуации производств из Европейской части страны. И во многом тогда не было ответа, как и куда размещать рабочий персонал и людей, прибывших в город. Экстренно строились бараки и заводские мощности, в том числе и в природных зеленых зонах. Позже появились микрорайоны, составляющие 70% нашего города, которые развивались быстрее строительства школ и детских садов, остается крупный частный сектор — развитие нашего города не учитывало здоровую городскую среду как основополагающий фактор».

Главный архитектор рассказал о направлениях развития исцеляющей среды. Так в приоритет отводится реконструкция тротуаров и пешеходных зон, развитие общественного транспорта. Стратегическое планирование должно учитывать необходимость строительства школ и детских садов, медицинских учреждений, парков и скверов как ключевых инфраструктурных объектов, а также расселение аварийных домов и реновацию.

Необходимость создания безопасной и доступной городской среды подчеркнула и Наталья Багрова, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Андрея Крячкова.

Илья Пинаев, директор компании «Pina Salata», представил проект вертикальных ферм и рассказал о тренде создания городских вертикальных ферм, размещаемых в том числе и на местах заброшенной инфраструктуры, для воспроизводства экологически чистых продуктов питания в городских условиях.

Участники встречи задавали вопросы экспертам, высказывали свои идеи и мысли о создании исцеляющей среды. В формате живой дискуссии гости форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» обсудили развитие городской инфраструктуры, соответствующее интересам всех новосибирцев.