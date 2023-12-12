В Иркутске супруги ценой жизни спасли детей при пожаре

В результате пожара в Иркутске погибли супруги и их девятилетний сын, двоих детей удалось спасти.

Как сообщает SHOT, в Иркутске в доме на улице Советская произошел пожар в квартире на пятом этаже. Там проживала семейная пара с тремя детьми — 4, 7 и 9 лет. Во время происшествия мать смогла подвести к окну и сбросить вниз 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Их поймали соседи. Женщина выпрыгнула из окна сама, но неудачно, медики не смогли ее спасти.

Сейчас младшие дети находятся в реанимации. Родители и 9-летний мальчик погибли.

По предварительной информации, причина пожара — короткое замыкание.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 11 декабря в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар в многоквартирном доме.