В Новосибирске при пожаре в квартире погибла женщина

Трехлетний ребенок при пожаре не пострадал.

Сегодня, 12 декабря, в Новосибирске произошел пожар в квартире.

В результате возгорания, пострадала молодая девушка, получившая ожоги. Ее трехлетний ребенок не пострадал.

Спасатели в подъезде обнаружили мужчину и женщину. Мужчину эвакуировали. Он получил медицинскую помощь. Женщина скончалась на месте происшествия.

По мнению очевидцев, возгорание произошло из-за неисправности гирлянды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирска проверяет пожар в доме на улице Объединения.