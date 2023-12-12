В Новосибирской области начал работать первый за Уралом Единый контактный центр

В НСО в тестовом режиме начал работать первый за Уралом Единый контактный центр.

Как сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области, Единый контактный центр был разработан во исполнение поручения Владимира Путина по внедрению принципов клиентоцентричности власти на всех уровнях. Сейчас центр работает в тестовом режиме, нужно оценить степень нагрузки и при необходимости скорректировать его мощность.

Его работу также оценил и глава региона Андрей Травников. По словам заместителя Губернатора Максима Кудрявцева и министра цифрового развития и связи Сергея Цукарь, это первая подобная справочная служба за Уралом. Она должна объединить региональные горячие линии органов власти.

В Новосибирской области до недавнего времени работало порядка 30 «горячих линий» различных ведомств, у каждой был свой номер. Теперь, позвонив по номеру 110, можно получить консультацию по различным тематикам: проблемы с интернетом, работа общественного транспорта и комплекса ЖКХ, запись в школу и многое другое. При необходимости оператор переведет звонок на профильное ведомство или сообщит, куда стоит обратиться за помощью.

С помощью единых стандартов обслуживания удалось оптимизировать и сократить время ожидания до двух секунд, а обслуживание — до четырех минут.

Напомним, что в Академгородке разработали антибактериальный гель для заживления ран.