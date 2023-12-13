«А ты меня любишь?»: 5 женских вопросов, невероятно бесящих всех мужчин

Если женщина задаёт эти пять вопросов, значит ей не хватает внимания, уверяют российские психологи и рекомендуют россиянкам найти другие способы передачи информации своему мужчине. Список вопросов – ниже по тексту.

Все женские вопросы, о которых пойдёт речь, мужчины, в силу устройства своей психики, воспринимают как внешний гнетущий контроль. Отсюда и агрессивная реакция на них, поясняют российские психологи.

1. ТЫ ГДЕ или КТО ЗВОНИЛ?

Прозвучавший однажды в день этот вопрос не раздражает мужчин, но от 2-х и более раз – это уже попахивает мамочкиной гиперопекой, от которой мужская часть населения разбегается в разные стороны (кстати, с мамочками не занимаются любовью, так что не удивляйтесь проблемам в постели).

2. ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?

Если мужчина ещё не признался в любви, то этот вопрос вполне уместен. Однако в случае, когда возлюбленный объяснился в своих нежных чувствах, вопрос будет раздражать, поскольку мужчина показывает любовь не словами, а поступками.

3. О ЧЁМ ТЫ ДУМАЕШЬ?

Мужчина не может быть погружён в свою женщину круглосуточно, но в момент, когда он задумался, отвлекся в телевизор или телефон большинство глупеньких дамочек, тут же выдёргивают его своим нелепым вопросом. Такое женское поведение говорит о недостатке мужского внимания. Однако заявить об этом своему мужчине лучше в честном разговоре.

4. Я ТОЛСТАЯ или Я КРАСИВАЯ?

Так устроена природа: женщины замечают в себе даже незначительные изменения, а мужчины в упор их не видят (особенно детали внешности). Кроме того, отвечая на подобные «бесящие» вопросы, кавалеры всё равно не скажут, что думают на самом деле. Лучше молча встать на весы – они не соврут.

5. СКОЛЬКО У ТЕБЯ БЫЛО ЖЕНЩИН ДО МЕНЯ или ТЫ ФАНТАЗИРУЕШЬ О КОМ-ТО ЕЩЁ?

Мудрая женщина и без ответа знает, что мужчина фантазирует о других также, как и она сама – это нормально. Кроме того, согласно правилам этикета, не принято об этом разговаривать откровенно и с подробностями, когда ты состоишь в серьезных отношениях.