Демобилизация бойцов СВО и пенсионный возраст: россияне приготовили испытание для Путина 14 декабря

Шквал вопросов для завтрашней прямой линии с президентом РФ выявил два острейших общественных вопроса – возвращение домой участников СВО и снижение пенсионного возраста. Уйти от ответов на них не получится.

По данным на 13 декабря 2023 года, количество обращений на прямую линию перевалило за миллион, а посмотреть мероприятие намерены 70 % опрошенных Росстатом жителей нашей страны.

Согласно анализу вопросов и обращений от россиян (его с 1 декабря проводит объединённая редакция Народного фронта), подавляющее большинство позвонивших в кол-центр прямой линии желают услышать из уст главы государства информацию об отмене пенсионной реформы (снижении возрастного порога). Вероятность, что Владимир Путин заострит внимание на этой проблеме, подтверждают многие политологи и экономисты РФ.

Кроме того, на днях стало известно, что Госдума РФ рассматривает законопроект, предлагающий установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин при условии, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин, пишут Известия.

Второй и не менее острый вопрос возвращения домой участников СВО, мобилизованных осенью прошлого 2022 года, также не останется в стороне от президентского внимания. Несмотря на то, что из отсортированных вопросов Путин лично выбирает самые интересные, демобилизация обязательно останется в поле его зрения, заверил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Даже если ответ на этот животрепещущий вопрос окажется неполным, развернуть тему вокруг СВО российский лидер сможет во время большой итоговой пресс-конференции с участием иностранных СМИ. Она пройдёт сразу по окончании прямой линии в четверг, 14 декабря 2023 года.