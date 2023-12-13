Депутату Госдумы Игнатову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Депутату Государственной Думы РФ от Новосибирской области Виктору Игнатову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указом Президента РФ депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, член Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Виктор Игнатов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин вручил награду 12 декабря в День Конституции Российской Федерации.

«Спасибо за высокую оценку моей работы. Для меня, безусловно, это стимул трудиться ещё больше на благо граждан нашей страны, Служу России», — сказал Виктор Игнатов.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» учреждена Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. Ей награждаются граждане за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности и иные заслуги перед государством.