Доля нежилых зданий в объеме строительства Новосибирска достигла минимальных значений

Согласно информации Новосибирскстата, в 2010-2015 годах в общем объеме ввода зданий Новосибирской области доля нежилых помещений составляла 29,2%, в 2016-2022 годах этот показатель уменьшился до 22%, практически на четверть.

По итогам 9 месяцев 2023 года удельный вес нежилого строительства составил 14,5%. В целом по России площадь нежилых здания заняла 18,6% в общем объеме ввода, или на 28% больше чем в регионе. Особенно велик разрыв по отдельным, достаточно значимым инфраструктурным позициям, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Так, доля учебных зданий в объеме ввода по России составляет 3%, а объектов здравоохранения 0,5%. В Новосибирской области показатель в 4 раза ниже, соответственно, 0,7% и 0,1%. Промышленные объекты заняли в строительном пакете Новосибирской области 3%, а сельскохозяйственные 1%. Снижение, на мой взгляд, связано с увлечением Новосибирска точечной застройкой, когда новые дома садятся на старую инфраструктуру. Если учесть рост числа апартаментов, которые относятся к коммерческой недвижимости, а реально используются для постоянного проживания, то доля жилых площадей будет еще выше», — уточнил он.

Второй немаловажной причиной является систематическое нарушение сроков ввода по большинству социальных проектов это и поликлиники, и школы, и спортивные сооружения, в то время как все проблемные жилые объекты под пристальным вниманием прокуратуры региона, заключил Николаев.

Напомним, ипотечный платеж на новостройку в Новосибирске вырос на 24,5%.