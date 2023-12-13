Каждый третий россиянин подозревает своих коллег в симулировании болезни

Треть россиян считают, что их коллеги на работе симулируют болезнь.

Интернет-портал “Известия” сообщили о том, что сотрудники исследовательского центра “Зарплата.ру” и онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu провели опрос, результаты которого показали, что 35% россиян считает, что их коллеги симулируют симптомы болезни, чтобы получить отгул или снисходительное отношение к результатам своей работы.

Результаты опроса также показали, что больше всего не доверяют своим коллегам во время болезни сотрудники сферы продаж — 47%, IT-специалисты — 38% и бухгалтеры — 22%.

Однако 59% россиян хотели бы симулировать болезнь, чтобы отдохнуть от работы, а каждый шестой (16%) признался, что ранее уже обманывал работодателей.

Также в опросе была затронута тема уважительных причин, по которым сотрудник считается действительно больным. Большая часть респондентов ответили, что сильная слабость, когда невозможно даже вставать с постели, является весомым аргументом, чтобы считаться больным или заражённым. Примерно столько же опрошенных проголосовали за высокое давление, во время которого следует оставаться дома. Далее, 69% ответили, что отравление является тяжёлым симптом, поэтому на работу лучше не ходить и 65% проголосовали за высокую температуру.