Когда выплатят пенсии и пособия в декабре 2023 года: уточнённый график к Новому году

Россиян предупредили, что в связи с длинными новогодними выходными в январе 2024 года и совпадением единых дней выплаты соцпособий с красными днями календаря, часть январских начислений будет произведена в декабре уходящего 2023 года.

Традиционно в декабре истекающего года в России меняется процесс и последовательность распределения пенсий и соцпособий следующим образом:

- через кассу почтового отделения (ОПС, Почта России);

- доставка через почтовую службу;

- перевод средства на карту Банка МИР и снятие средств с карточного счета в кассе отделения банка или в банкомате.

За своевременность этих действий отвечает Социальный фонд России (СФР, бывший Пенсионный фонд РФ). Также специалисты следят за полным распределением и обеспечением пенсионных средств и соцпособий согласно графику.

В декабре 2023 года российские пенсионеры и семьи с детьми получат выплаты в двойном размере, пишет официальный телеграмм-канал СФР. К примеру, пенсии, единое пособие, выплаты с маткапитала и другие пособия от СоцФонда, которые должны быть зачислены в единый день 3 числа в январе, будут переведены в конце текущего месяца, ориентировочно 28-29 декабря:

· первый раз 1 декабря за декабрь,

· второй раз в конце декабря за январь.

Это означает, что в январе НЕ будет никаких выплат, а пенсии и пособия за январь поступят не раньше февраля-2024.