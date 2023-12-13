Крупный банк и Алтайский край провели дизайн-сессию по внедрению искусственного интеллекта в регионе

Правительство Алтайского края совместно с Сибирским банком Сбербанка обсудили, как с помощью технологий искусственного интеллекта сделать жизнь региона комфортнее.

В Алтайском крае состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта (AI). Ее организаторами стали правительство региона и российский банк.

Участники сессии – представители органов исполнительной власти Алтайского края работали в командах. Каждая из них рассмотрела возможности применения цифровых технологий и внедрения AI в направлениях строительства, образования, охраны здоровья и социальной защиты, роботизации в промышленности.

Отдельное внимание было уделено возможностям генеративного искусственного интеллекта, который сегодня может выполнить настоящий прорыв в совершенствовании государственных сервисов, благодаря чему пользователи смогут ощутить новый уровень качества и комфорта. Проактивные госуслуги, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, а также персонализированный сервис для них — AI сможет стать полноценным виртуальным помощником в решении большинста рабочих задач для госслужащих.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в стране в целом и в нашем крае в частности создана и развивается необходимая инфраструктура. Это и подключение к интернету школ, больниц и других социально значимых объектов, и развитие электронных экосистем и онлайн-платформ. Теперь речь идет о подготовке нацпроекта об экономике данных. Это следующий шаг, который, как заявил на недавней стратегической сессии российский премьер Михаил Мишустин, расширит возможности целых секторов экономики, позволит сделать удобные для людей и бизнеса сервисы. Во всем, что касается цифровой трансформации, среди передовиков — Сбер, который и предлагает решения в рамках общей государственной политики, и задает тренды».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка:

«Правительство Алтайского края и Сбер связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в разных направлениях развития региона. Наше взаимодействие в сфере внедрения искусственного интеллекта станет драйвером роста экономики края и повысит качество жизни людей, а также позволит создать новые рабочие места».