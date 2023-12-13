Крупный банк назвал имена трёх новых лауреатов Научной премии

Стали известны имена лауреатов второй ежегодной Научной премии Сбера с общим призовым фондом 60 млн рублей. Премия поддерживает учёных, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий. Торжественная церемония состоялась в Москве, в ней приняли участие: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко; министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

В номинации «Науки о жизни» лауреатом стал Алексей Полилов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Премия присуждена за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.

В номинации «Физический мир» — Валентин Анаников, академик РАН, доктор химических наук, заведующий Лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. Премия присуждена за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющие создавать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.

В номинации «Цифровая вселенная» — Евгений Тыртышников, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. Премия присуждена за создание новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности, что открывает широкие возможности ускорения вычислений в естественных