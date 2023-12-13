Лишат маткапитала: в Госдуме принято суровое решение по мигрантам в России

Депутаты Госдумы РФ экстренно одобрили закон, который охладит желание переселенцев из ближнего зарубежья получать наше гражданство. В его рамках получить социальную поддержку от российского государства будет в разы сложнее, чем ранее.

Не секрет, что многодетные мигранты рвутся к гражданству РФ, в том числе, из-за многочисленных социальных льгот, которыми пользуются в нашей стране семьи с детьми. На их Родине правительство не балует подобными «плюшками» местное население.

Одним из лакомых кусков российского госбюджета для мигрантов является материнский капитал. Изначально его вводили для стимулирования рождаемости коренного населения РФ. Тогда, в далёком 2007 году никто не мог предусмотреть, что шквал переселенцев азиатской национальности будет пользоваться им настолько активно, как сейчас.

В связи с чрезмерным наплывом иностранных граждан, в том числе нелегалов, ростом правонарушений с их участием и вопросов по поводу использования ими нашей социальной инфраструктуры, Госдума РФ в оперативном режиме одобрила поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно тексту документа, право на получение маткапитала будет предоставляться только на детей, которые стали гражданами России по факту рождения здесь, а один из родителей уже должен быть россиянином.