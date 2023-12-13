На новогодних праздниках в Новосибирске температура опустится до -38

Синоптики прогнозируют до -38 градусов в Новосибирске на январских праздниках.

По данным «Яндекс.Погода», первого января температура опустится до -17, после чего начнется похолодание. На протяжении недели температура будет варьироваться от -20 до -30 градусов, кроме 4 и 5 января — в эти дни она опустится до -36 градусов, ночью до -38.

Сервис Gismeteo говорит об обратном. С 1 по 7 января стоит ожидать: днем от -11 до -14 градусов, ночью — до -15.

Синоптики из RusMeteo сообщают, что всю неделю температура будет варьироваться от -13 до -21, а ночью — до -27 градусов.

Напомним, что в министерстве науки Новосибирской области предложили жителям региона украсить новогоднюю ёлку.