На вокзале Новосибирск-Главный прошла акция, приуроченная ко Дню Конституции России

12 декабря на пригородном вокзале Новосибирск-Главный состоялась акция, посвященная Дню конституции Российской федерации. Волонтеры-железнодорожники и работники АО «Экспресс-пригород» поздравляли пассажиров и посетителей с праздником и дарили флажки с национальным триколором.

Участниками акции стали более 300 человек. Мероприятие проводилось в часы интенсивного курсирования поездов пригородного сообщения.

День Конституции Российской Федерации – государственный праздник, который отмечается 12 декабря. Основной закон страны был принят всенародным голосованием ровно 30 лет назад.