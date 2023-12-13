«Начнётся уже с 13 декабря»: всех без исключения россиян затронет новый запрет по отпускам

Речь идёт об участившихся случаях экстренных незапланированных ранее отпусков. Портал «Сиб.фм» публикует подробности этого нововведения.

На сегодняшний в Трудовой Кодексе РФ чётко прописано, что отпускные пособия должны выплачиваться сотрудникам за три дня до начала отпускного периода, который начинается строго по заранее спланированному в коллективе графику.

Не секрет, что частенько возникают непредвиденные ситуации в личной жизни человека, требующие отпуска в самое кратчайшие сроки. Хорошие руководители с понимаем относятся к подобным явлением и идут на встречу работникам. Однако при этом они сильно рискуют, поскольку нарушают сроки выплаты отпускных денег (попросту не успевают их оформить).

Для подобных ситуаций и введена поправка, которая позволит работодателям отправить сотруднику деньги на его банковский счёт не позднее чем через два дня после того, как заявление на отпуск поступило на подпись руководителю, пишет издание zpravda.ru.

Кроме того, для случаев, когда экстренный отпускник намерен получить отпускные наличными через кассу родного предприятия, их выдадут в полном объёме, но уже по окончании отпуска.