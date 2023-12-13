Новое расписание поездов на 2023/2024 годы позволит пассажирам выбрать оптимальные варианты маршрутов

10 декабря на всей сети железных дорог введен новый график движения пассажирских и пригородных поездов на 2023/2024 годы.

На Западно-Сибирской железной дороге в новом графике предусмотрено курсирование 66 пар пассажирских и 185 пар пригородных поездов.

В расписании 2023/2024 годов дополнительно назначено курсирование круглогодичного ежедневного поезда №10/9 Москва – Владивосток с беспересадочными вагонами Томск – Москва, Томск – Владивосток, Новокузнецк – Владивосток формирования Западно-Сибирского филиала АО «ФПК». Также в новом расписании назначены поезда №688 Тайга – Томск и №689 Тайга – Новокузнецк, они будут курсировать через день.

В новом графике предусмотрено ускорение 44 пассажирских поездов в границах Западно-Сибирской железной дороги. Наибольшее ускорение получили поезда №126 Тюмень – Новосибирск – на 4 часа 42 минуты, №153 Новокузнецк – Анапа – на 2 часа 11 минут, №203 Томск – Анапа – на 1 час 35 минут, №138 Москва – Новокузнецк на 59 минут.

Пассажирский поезд №637/638 Томск – Новосибирск, который курсировал 5 раз в неделю, с 10 декабря начал следовать по маршруту ежедневно. Также в новом расписании назначены 3 пары поездов №201/202 Красноярск – Анапа, №211/212 Красноярск – Анапа, № 375/112 Нерюнгри – Новосибирск – Тында.

В пригородном сообщении объемы движения электропоездов на территории Западно-Сибирской железной дороги составляют 185 пар по рабочим дням, 177 пар – по выходным. С 10 декабря назначены 2 дополнительных пригородных поезда №6676/7673 Омск – Сыропятское – Омск (курсирование в летний период по субботам) и №6313/6312 Новосибирск – Чулымская (ежедневно, круглогодично).

Еще двум поездам продлен маршрут следования: №6635 Новосибирск – Ложок до станции Новосибирск-Восточный (круглогодично по будням) и №6632 Ложок – Новосибирск-Главный до станции Иня-Восточная (круглогодично по будням с изменением номера на №6636).

Кроме того, сокращено время стыковки для пересадки пассажиров с электропоезда №6226/6236 Барнаул – Артышта-II на электропоезд №6942 Артышта-II – Новокузнецк на 15 минут (с 77 до 62 минут).