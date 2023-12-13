Новосибирцы активно берут автокредиты

За одиннадцать месяцев текущего года жители Новосибирской области получили в ВТБ более 2,4 тысячи автокредитов на общую сумму свыше 2,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка. Это в 6 раз превышает показатель всего прошлого года по количеству и объему выдач.

Пик продаж пришелся на октябрь. В ноябре на фоне выросшей ключевой ставки рост рынка автокредитования немного замедлился: в этот месяц жители регионаполучили в банке на покупку машин 400 млн рублей.

По данным банка, средняя сумма одного автокредита в Новосибирской областив ноябре составила 1,2 млн рублей, увеличившись по сравнению с январем на 2%. В целом по стране наибольший размер «чека» фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более активно – около 1,7 млн рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, отметил: «Отложенный с прошлого года спрос, восстанавливающийся за счет поставок из КНР и расширения отечественного производства авторынок оказали существенное влияние на рост автокредитования в этом году. В августе-октябре дополнительным стимулом к покупке стало ожидание очередного повышения ключевой ставки и изменения курса рубля — новосибирцы стремились приобрести транспортные средства до изменения условий по кредитам и стоимости автомобилей. В продажах остается высокой доля машин с пробегом, стоимость которых существенно ниже новых, при этом есть возможность приобрести авто у дилера либо воспользоваться автокредитом с отложенным залогом».

В России, по оценке банка, выдачи автокредитов за январь-ноябрь составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год и на 27% — 2021. По итогам текущего года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка. Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ. В 2024 году рост автокредитования продолжится, основными факторами будут выступать восстановление рынка продаж новых машин до докризисного уровня.