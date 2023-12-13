Опрос: каждый пятый сибиряк воспользуется предновогодними предложениями по вкладам и накопительным счетам

22% россиян планируют воспользоваться сезонными предновогодними предложениями банков с повышенными ставками по сберегательным продуктам. При этом накопительные счета с повышенной ставкой перед новогодними праздниками привлекают россиян несколько больше, чем вклады. Таковы результаты опроса*, проведенного банками ВТБ и «Открытие».

В преддверии Нового года банки запускают специальные условия для сберегателей: одни банки увеличивают ставку, другие – устраивают розыгрыши, третьи предлагают гибкие условия с возможностью дополнительного дохода. Больше всего россиян, желающих воспользоваться сезонными предложениями банков, проживают в Москве и Московской области (26%), а в Сибири их 19%. В среднем по стране, почти каждый пятый россиянин (22%) планирует открыть новогодний вклад или накопительный счет на таких условиях.

При этом гибкие условия по накопительным счетам россияне предпочитают больше, чем классические вклады. Каждый четвертый участник опроса в Сибири сообщил, что будет решать, открывать вклад или накопительный счет, в зависимости от предлагаемых условий по конкретному финансовому продукту. Еще четверть однозначно выберут накопительный счет. Для 10% предпочтительнее вклад, а 14% одинаково предпочитают вклад и накопительный счет.

В сезонных предновогодних предложениях банков по вкладам для 32% респондентов важнее ставка и срок, 20% выберут повышенную ставку. Для 3% в приоритете срок депозита, 4% респондентов в таких предложениях больше всего привлекает возможность выиграть дополнительное повышение ставки. 41% не находят никаких привлекательных сторон в сезонных предновогодних предложениях банков по вкладам.

Ранее ВТБ запустил новый накопительный счет в рублях, ставкой которого можно управлять самостоятельно.