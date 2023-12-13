Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей

Под Новосибирском в дачном поселке Кудряшовский продают двухэтажный кирпичный дом.

На продажу выставили двухэтажный коттедж в 10 км от Новосибирска в дачном поселке Кудряшовский. Его построили в 2015 году. Общая площадь составляет 677 квадратных метров. Участок — почти 19 соток.

Автор объявления пишет, что витражные окна выполнены на заказ и доставлены из Германии. Высота потолков — 3,5 метра.

Дом состоит из двух этажей. На первом располагается холл, ванная комната, санузел, гостиная и кухня-столовая. На втором этаже находятся четыре спальни. В самом доме три ванных комнаты.

Помимо этого, есть просторная терраса с зоной барбекю, домашний кинотеатр, игровая зона, кухня, сауна и хамам. Гараж с 2 автоматическими воротами.

На территории есть альпийская горка с водопадом, пруд глубиной в три метра, бассейн с подогревом и фильтрацией, высажены голубые ели, яблони.