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недвижимость общество

Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей

Фото: cian.ru

Под Новосибирском в дачном поселке Кудряшовский продают двухэтажный кирпичный дом.

На продажу выставили двухэтажный коттедж в 10 км от Новосибирска в дачном поселке Кудряшовский. Его построили в 2015 году. Общая площадь составляет 677 квадратных метров. Участок — почти 19 соток.

Автор объявления пишет, что витражные окна выполнены на заказ и доставлены из Германии. Высота потолков — 3,5 метра.

Дом состоит из двух этажей. На первом располагается холл, ванная комната, санузел, гостиная и кухня-столовая. На втором этаже находятся четыре спальни. В самом доме три ванных комнаты.

Помимо этого, есть просторная терраса с зоной барбекю, домашний кинотеатр, игровая зона, кухня, сауна и хамам. Гараж с 2 автоматическими воротами.

На территории есть альпийская горка с водопадом, пруд глубиной в три метра, бассейн с подогревом и фильтрацией, высажены голубые ели, яблони.

Фото Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей 2

Фото Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей 3

Фото Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей 4

Фото Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей 5

Фото Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей 6

Фото Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей 7

Фото Под Новосибирском продают двухэтажный дом с прудом за 60 миллионов рублей 8

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Нина Раневская
Журналист

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