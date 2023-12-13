Появились подробности массового ДТП в Новосибирске

На Димитровском мосту в Новосибирске произошла авария.

13 декабря на Димитровском мосту в Новосибирске автомобиль Renault Logan двигался со стороны площади Энергетиков в сторону Железнодорожного района. Водитель выехал на встречную полосу, после чего врезался в машину Chevrolet Lacetti. От удара Chevrolet столкнулся с автобусом и минивэном Nissan NV200, который врезался в ГАЗель.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Lacetti, его доставили в больницу.

В данный момент на месте происшествия работает ГИБДД.

Из-за аварии в сторону левого берега образовалась пробка почти в 3 километра, а в сторону правого — затор начинается от площади Труда.

Напомним, что в Новосибирске улицу Большевистскую затопило водой.