Прямая линия с Путиным уже завтра: как задать вопрос президенту России 14 декабря и по каким телефонам

Телефонные звонки и видео-обращения на прямую линию с президентом Владимиром Путиным принимаются вплоть до окончания прямого телеэфира, который стартует в полдень по Москве в четверг, 14 декабря.
Звонить и писать можно будет следующими способами:
· по номеру телефона — 88002004040;
· по смс — 04040;
· на сайте https://moskva-putinu.ru/
· в социальных сетях:
- ВКонтакте https://vk.com/moskvaputinu
- Одноклассники https://ok.ru/moskvaputinu
Отметим, что некоторые избранные вопросы будут публиковаться на сайте «Москва-Путин.ру»
Посмотреть трансляцию прямой линии, объединённой в этом году с итоговой пресс-конференцией, можно в прямом эфире следующих телеканалов страны: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в программе примут участие российские региональные журналисты из всех регионов нашей страны, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в России.