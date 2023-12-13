Прямая линия с Путиным уже завтра: как задать вопрос президенту России 14 декабря и по каким телефонам

Телефонные звонки и видео-обращения на прямую линию с президентом Владимиром Путиным принимаются вплоть до окончания прямого телеэфира, который стартует в полдень по Москве в четверг, 14 декабря.

Звонить и писать можно будет следующими способами:

· по номеру телефона — 88002004040;

· по смс — 04040;

· на сайте https://moskva-putinu.ru/

· в социальных сетях:

- ВКонтакте https://vk.com/moskvaputinu

- Одноклассники https://ok.ru/moskvaputinu

Отметим, что некоторые избранные вопросы будут публиковаться на сайте «Москва-Путин.ру»

Посмотреть трансляцию прямой линии, объединённой в этом году с итоговой пресс-конференцией, можно в прямом эфире следующих телеканалов страны: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

По словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в программе примут участие российские региональные журналисты из всех регионов нашей страны, федеральные журналисты, а также иностранные журналисты, которые аккредитованы в Москве и продолжают свою работу в России.