Путин сделает это 14 декабря: в сети раньше времени появились данные о Прямой линии с президентом

В открытых источниках сети «вирусится» информация о том, как будет проходить Прямая линия с президентам и какие темы будут обсуждены с иностранными СМИ на большой ежегодной пресс-конференции.

По аналитическим данным объединённой редакции Народного фронта на 13.12.2023, операторы call-центра приняли более 1,5 млн обращений. Сгрупированные по темам и актуальности, они отправляются на стол президента РФ Владимира Путина. Далее он лично отбирает самые интересные на его взгляд, учитывая при этом текущие настроения в российском обществе.

Истекшие пару дней Владимир Путин посвятил именно этой работе, уверяет его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Что порядка проведения итоговой конференции с участием иностранных журналистов, то выбирать представителей СМИ для обращения к Путину станет лично Песков. Однако, спустя час российский лидер возьмёт бразды правления пресс-конференцией в свои руки и лично будет приглашать к микрофону тех или иных корреспондентов из разных стран мира.

Отметим, что вопросы и обращения, не попавшие на стол президента, будут курироваться до полного исполнения Общероссийским народным фронтом.