Ретроградный Меркурий 13 декабря: что нельзя делать до января 2024-го

Этот непростой астрологический период эксперты называют временем, когда нужно оглянуться назад.

Самое важное, чего не одобрит Меркурий, обративший своё вращение вспять – это повышенная скорость жизни и суета. Тех, кто попытается ворваться в его ретроград, он будет усиленно тормозить, подбрасывая сдерживающие события, обращающие внимание человека назад: «Если вы отситесь к разряду торопыг, то будьте готовы, что с 13 декабря 2023 года Меркурий своей энергией станет сжирать ваше время, не принося нужных результатов», пояснила автор блога «РетроМерк», российский астролог Ольга Осипова.

По её экспертному мнению, лучший способ безболезненно войти в этот период – расслабиться и выработать ретроградный иммунитет. Для этого нужно следовать списку нежелательных дел в период с 13.12.2023 до 02.01.2024:

· перенести на средину января-2024 все начинания: крупные проекты, новый бизнес, заключение брака, новые отношения, покупку недвижимости и автомобилей;

· не допускать ссор в паре или с друзьями и родными: любой даже крошечный конфликт перерастёт в войну;

· не подписывать важные документы, если избежать невозможно, то проверьте на 100 раз, чтобы избежать фатальных ошибок, способных обернуться настоящей катастрофой.