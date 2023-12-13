Спецоперация: карта боевых действий на Украине 13 декабря

Проваленное наступление украинской армии вынуждает командование ВСУ отводить уцелевшие боевые соединения вглубь страны.

По данным Минобороны РФ на 13.12.2023, ВСУ контролирует только северную от водохранилища часть Донецка (основные силы отведены на запад) – это только 2 % городской территории. В пригородной Георгиевке оборудован запасной оборонительный рубеж. В текущий момент российские военные наступают по улицам Парижской коммуны и Ивана Франко.

Кроме того, началом нового этапа российского контрнаступления и битвы за другой стратегически важный населённый пункт — Авдеевку стал мощный, массированный артудар по позициям ВСУ. Бои идут уже в застройке южной Авдеевки. Параллельно обрабатываются нашей артиллерией и авиацией вражеские позиции на западе Первомайского, готовя дорогу нашим штурмовикам.

В этот же день, 13 декабря после неудачной атаки ВСУ на Вербовое россияне заняли несколько новых позиций на так называемых «плечах» Ореховского участка Запорожья.

А вот на Лимане сегодня – затишье. Наши солдаты закрепляются окрестностях Бахмутских дач и Богдановки. Очевидно, что после вывода «Азова» ВСУ стало труднее удерживать фронтовую линию.