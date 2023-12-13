Портал «Сиб.фм» вместе со всеми россиянами следит за ходом продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик в зоне действия СВО. О ситуации, сложившейся к среде, 13 декабря, читайте ниже.

По данным Минобороны РФ, датированным 13.12.2023, на купянском направлении нанесено поражение ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, что привело к гибели 105 украинских и наёмных военных, а также к уничтожению самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

В это же время пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Кирово ДНР, Петровского и Червоной Дибровы ЛНР успешно отражены российскими бойцами на краснолиманском направлении.

На донецком направлении, где армия РФ заняла активную оборону и отражает нападения ВСУ, наш противник потерял до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Кроме того, в среду, 13 декабря на запорожском и херсонском направлениях в ходе контрбатарейной борьбы поражены до сотни военнослужащих Украины, пять военных автомобилей, две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки.

Вместо резюме: всё более очевидным становится обнищание ВСУ, дефицит заметен и в живой силе противника, и в тяжелом вооружении.