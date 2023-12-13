У жителей Новосибирска маленький шанс увидеть метеорный поток Геминиды

Метеорологи рассказали, в каких городах России лучше всего будет видно метеорный поток Геминиды, который активен до 17 декабря.

Один их самых мощных ежегодных метеорных потоков (поток Геминиды) приближается к Земле. Он будет активен до 17 декабря, а наиболее четко его можно заметить в ночь с 13 на 14 декабря. «Известиям» метеорологи «Яндекс. Погоды» рассказали, в каких городах России его будет лучше всего видно.

Повезет жителям Тюмени, Благовещенска, Новокузнецка, Хабаровска, Иркутска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и Сочи, с 13 на 14 число по прогнозам, в этих городах ясное небо и нет осадков. Также возможность увидеть поток выпадет жителям Омска, Перми и Краснодара — погода облачная с прояснениями и без осадков.

Ночью с 13 на 14 декабря ожидается небольшой снег в Кемерове, Томске, Новосибирске, Красноярске, Белгороде, Рязани, Воронеже, Тамбове, в Москве и Санкт-Петербурге.

Низкий шанс увидеть поток из-за пасмурной погоды у жителей Самары, Оренбурга, Казани, Ставрополя.

Метеорологи также уточняют, что в городе поток Геминиды сложно будет увидеть из-за большого количества источников света и городского смога. Поэтому лучше заранее решить, куда поехать за пределы города, чтобы увидеть звездопад.

Напомним, что родителям из Новосибирской области теперь доступен сервис “Рождение ребёнка”.