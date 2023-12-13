Ученые: окрас шерсти кошек влияет на их характер

Американские ученые выяснили, что окрас шерсти кошек и их характер связаны.

Как показал опрос, который провели исследователи из Калифорнии, окрас шерсти кота связан с его характером.

Так, исследование показало, что рыжие коты чаще всего обладают дружелюбным и активным характером. Это объясняется тем, что рыжий пигмент феомеланин находится в X-хромосоме, которая присутствует в одном экземпляре у самцов и в двух — у самок.

Кошки с белой шерстью спокойные, застенчивые, они могут быть отчужденными и не ладить с людьми. Двухцветные кошки обычно дружелюбные, но могут проявлять отчужденность. У трехцветных котов плохо развито терпение. А кошки с черепаховым окрасом (обычно это сразу белый, рыжий и черный цвет) чаще поддаются дрессировке.

Но важно также учитывать то, что питомец может приобрести некоторые черты характера, живя с определенными хозяевами.

Напомним, что ученые из Вандербильтского университета в США обнаружили, что употребление древесных орехов (грецкий, макадамии, миндаль и пекана) способствует поддержанию нормальных уровней сахара и холестерина в крови, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.