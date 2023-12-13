Успела пробежать один пролёт: очевидцы рассказали о смертельном пожаре из-за гирлянды в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска сгорела квартира — пожар произошел из-за гирлянды на новогодней ёлке.

В Калининском районе Новосибирска на улице Объединения 31/1 накануне, 12 декабря, произошёл пожар, унесший жизнь молодой девушки, которая жила на два этажа выше сгоревшей квартиры. Сиб.фм побывал на месте трагедии и выяснил подробности.

Гирлянда

Представитель управляющей компании со ссылкой на МЧС сообщил Сиб.фм, что пожар произошёл из-за новогодней гирлянды на ёлке в квартире на третьем этаже, в которой находилась 22-летняя девушка со своим ребёнком. Позже причину возгорания подтвердили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Алёна (имя изменено) получила сильные ожоги – её госпитализировали в больницу. По словам её знакомой, сейчас она находится в стабильно-тяжёлом состоянии — в сознании, но пока не говорит. Её трёхлетняя дочь не пострадала.





Квартира практически полностью выгорела, а весь подъезд в чёрной копоти. На месте был отец девушки, который вместе с управляющей компанией менял батарею, чтобы просушить квартиру. В это время несколько человек приносили игрушки и вещи первой необходимости для ребёнка и её матери.









«Мы в чате скооперировались. Вот приносим игрушки, вещи первой необходимости. Ребёночек без вещей остался совсем. Будем помогать. Деньгами тоже скидываемся», – сказала соседка.

Пробежала только один лестничный проём

По прибытии сотрудников МЧС весь подъезд уже заволокло едким дымом. Большинство жителей эвакуировались самостоятельно, кто-то — с помощью пожарных.





Однако на последнем этаже пятиэтажного дома в квартире находилась 19-летняя девушка с парнем. По словам соседей, они выбежали из квартиры только в тот момент, когда весь подъезд уже заволокло дымом — они смогли пробежать только один пролет, потеряв сознание между 4 и 5 этажами.

Спасатели эвакуировали жильцов на улицу — спасти удалось только мужчину. 19-летняя Мария погибла в результате отравления угарным газом.





Подруга Марии рассказала, что погибшая училась в университете на экономическом факультете. Родные её описывают её умной и ответственной – всегда хорошо училась и помогала родителям. Дата похорон пока неизвестна.