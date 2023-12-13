В 2024 году впервые пройдет Кубок России по тхэквондо в Новосибирской области

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов совместно с президентом Федерации тхэквондо ГТФ России Дамиром Халиловы договорились о проведении в Новосибирске Кубка России по тхэквондо ГТФ.

В пресс-службе регионального правительства сообщили о том, что в Новосибирской области в ноябре следующего года впервые пройдет Кубок России по тхэквондо ГТФ. В турнире примут участие более 2 тысяч спортсменов.

По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, у Новосибирской области уже есть опыт проведения турниров высокого уровня.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирский “Локомотив” обыграл “Факел” в четырёх партиях.