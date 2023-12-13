В Болотном на жилом доме образовалась сосулька в четыре этажа

В Новосибирской области в городе Болотное появилась сосулька высотой в четыре этажа.

В городе Болотное в Новосибирской области появилась сосулька высотой в четыре этажа на улице Титова.

Как сообщают местные жители, она образовалась в результате проблем с отоплением, после которых пришлось спускать воздух из труб. Кран в одной из квартир закрыли не до конца.

Напомним, что 13 декабря в Новосибирске улицу Большевистскую затопило водой. По словам очевидцев, это был кипяток либо теплая вода, из-за которой все находилось в тумане.