В Красноярске детей высадили из автобуса в мороз: возбуждено уголовное дело

В Красноярске возбудили уголовное дело после того, как кондуктор автобуса высадил несовершеннолетних детей в мороз.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Красноярскому краю, было возбуждено уголовное дело после того, как детей в мороз высадили из автобуса.

По предварительной версии, 8 декабря двое несовершеннолетних детей (15-летний подросток и его 10-летняя сестра) сели в автобус №23 на остановке «Краснодарская» в Советском районе Красноярска. Дети попытались расплатиться картой, но такая функция в автобусе была неисправна, поэтому кондуктор предложил детям оплатить проезд другим способом либо покинуть автобус. Дети вышли из транспорта на следующей остановке, когда на улице был сильный мороз.

В данный момент возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

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