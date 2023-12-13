В Новосибирске губернатор вручил заслуженным землякам награды в День Конституции

Андрей Травников наградил заслуженных земляков Новосибирска.

В Новосибирске губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в церемонии вручения государственных наград, поощрений Президента Российской Федерации и наград Новосибирской области.

По словам губернатора, награды удостоены те люди, которые многие годы добросовестно трудились на благо и развитие страны. К ним отнеслись представители сферы здравоохранения, культуры, науки, образования, промышленности, энергетики, транспорта, государственной и муниципальной службы, экономики и финансов, физкультуры и спорта, службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Андрей Травников подчеркнул важность поддержки национального лидера.