В Новосибирске из-за ДТП с троллейбусом пострадали 4 человека

Пострадали водитель, кондуктор и 2 пассажира.

В пресс службе ГУМВД Новосибирской области рассказали, что сегодня, 13 декабря, в 17:13, на Бориса Богаткова, 165, водитель троллейбуса, уходя от столкновения с автомобилем, выехал на правую обочину. В результате, он въехал в световую опору.

В транспорте находилось 10 пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель, кондуктор и 2 пассажира. Их отвезли в медицинское учреждение.

«Водитель троллейбуса был зажат, прибывшие сотрудники пожарно-спасательного подразделения, а также муниципальной аварийно-спасательной службы произвели его деблокировку и передали медикам», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске скорая помощь попала в аварию на Речном вокзале.