Кипяток хлынул на дорогу: в Новосибирске улицу Большевистскую затопило водой

В Новосибирске в Октябрьском районе затопило улицу.

Как сообщает телеграм-канала «АСТ-54», 13 декабря утром на участке от улицы Большевистской между «Лентой» и новостройками из канализационных люков полилась вода в огромном количестве, которая затопила практически всю улицу.

По словам очевидцев, это кипяток либо теплая вода, из-за которой все находится в тумане.

Уточним, что сегодня в Новосибирске, по данным сервисов погоды, -34 градуса.

Напомним, что в поселке Линево под Новосибирском жители продолжают оставаться без теплоснабжения.