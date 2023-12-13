В Новосибирске водителю такси вынесли приговор за смертельное ДТП

В Новосибирске суд вынес приговор 22-летнему водителю за смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Центральный районный суд города вынес приговор в отношении 22-летнего мужчины. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения.

Было установлено, что 14 июля 2022 года ночью обвиняемый, являясь водителем «Яндекс-такси», находился в состоянии опьянения и оказывал услугу по перевозке пассажиров. Так, передвигаясь на машине с тремя несовершеннолетними, он проигнорировал ПДД на перекрестке улиц Орджоникидзе и Каменская и не уступил дорогу другому автомобилю.

В результате произошла авария, в которой одному несовершеннолетнему был причинен тяжкий вред здоровью, девушке причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Суд назначил виновному семь лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в Новосибирске задержали безработных, которые распространяли наркотики.