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общество проиcшествия

В Новосибирске задержали безработных, которые распространяли наркотики

Фото: УФСБ России по Новосибирской области

Жителей Новосибирской области задержали за сбыт наркотиков.

По данным УФСБ России по Новосибирской области, правоохранительными органами была выявлена и пресечена противоправная деятельность двух иностранцев, которые организовали производство и распространение синтетических наркотических средств в особо крупном размере.

По данным следствия, безработные 1980 года рождения организовали лабораторию по производству наркотических средств в целях дальнейшего сбыта. В частном доме в Болотнинском районе Новосибирской области обнаружено свыше 44 кг подготовленного к сбыту наркотического средства мефедрон, изъято 1700 литров прекурсов.

Стоимость изъятой партии мефедрона составила свыше 110 млн рублей.

Подозреваемые задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в Новосибирске начали судить двух адвокатов за крупное мошенничество и наркотики.

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Валерия Митрохина
Журналист

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