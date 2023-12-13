Под Новосибирском задержаны подростки, которые издевались над бабушкой

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, который издевался над бабушкой и угрожал ей.

По данным следственного комитета России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении пожилой женщины.

По данным следствия, в селе Коченевского района Новосибирской области два подростка, один из которых не достиг совершеннолетнего возраста, проникли в дом к пожилой женщине, угрожая её жизни, вынуждали отдать все денежные сбережения. В силу возраста и состояния здоровья пенсионерка не могла ответить подросткам и терпела их издевательства. В результате чего они самостоятельно нашли деньги в доме и украли их.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что подростки проникли без приглашения в дом пенсионерки и начали себя вести по-хамски.