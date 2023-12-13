В Новосибирской области разыскивают отца-должника

В Новосибирске судебные приставы ищут отца тройняшек, который скрывается от уплаты алиментов.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области, у Александра Степанова трое сыновей, которым в следующем году исполнится 18 лет. Мужчина находился в семье до момента, пока сыновьям не исполнилось три года. По словам бывшей супруги, Александр приходил домой поздно, а просыпался к полудню. В один день он просто не вернулся. После этого произошел развод, его обязали выплачивать алименты на содержание детей. Поначалу он перечислял по 2-3 тысячи рублей. У него нет имущества, официально работает у ИП водителем, но по месту регистрации организации нет.

За неуплату алиментов в 2020 году его привлекли к административной ответственности на 10 суток, после этого он исчез.

Мать и отчим Александра также не знают, где находится сын.

В данный момент у отца тройняшек долг по алиментам в три миллиона рублей, установить его местонахождение судебные приставы пока не могут.