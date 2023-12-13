Всеобщая мобилизация и возвращение солдат домой? Путин готовит ряд жёстких решений 14 декабря

Россияне уверены, что предстоящий четверг станет переломным в жизни страны, когда глава государства положит начало новому этапу процветания России.

Согласно соцопросам, рейтинг доверия населения нашей страны к действующему президенту РФ Владимиру Путину растёт всё выше. Особые надежды россияне возлагают на него и его глобальные решения, которые он озвучит в ходе прямой линии 14 декабря текущего 2023 года. Мероприятие будет совмещено с большой пресс-конференцией, на которой традиционно подводят итоги уходящего года.

Однако, в преддверие выборов на пост лидера страны, население уверено, что в этот декабрьский четверг Путин, кроме прочего, озвучит свою предвыборную компанию и задаст своими решениями новый виток развития России.

Особо уповают россияне на долгожданное разрешение затянувших ся вопросов вокруг СВО на Украине. Согласно анализу вопросов, уже поступивших в кол-центр прямой линии, более 60 % обращений к президенту посвящено именно этой тематике.

Ожидания обычных россиян подтверждают и политологи, уверенные что Путин примет ряд популярных политических мер, направленных на улучшение жизни участников СВО и их семей, чтобы повысит свой личный рейтинг в предвыборной гонке.

Напомним, действующий президент озвучил своё решение баллотироваться на пост лидера РФ во время недавней встречи с участниками СВО в ответ на их просьбы «не бросать страну в сложный момент и дойти до победы».