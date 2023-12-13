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общество

За два года на теплоснабжение в Новосибирске потратили 7,8 миллиардов рублей

Фото: Марина Дорофеева / Сиб.фм

В рамках инвестпрограммы за два года в Новосибирске заменили почти 28 километров теплосетей.

На заседании строительного комитета Заксобрания Новосибирской области рассказали, что за два года в городе заменили почти 28 километров теплосетей в рамках инвестпрограммы.

В общей сложности в надежность теплоснабжения Сибирской генерирующей компанией было вложено 7,8 миллиардов рублей. Более 60% перекладки произвели с помощью механизма долгосрочного ценообразования на тепло.

В данный момент идет модернизация 61 центрального теплового пункта за 838 миллионов рублей. В 2024 году хотят заменить более 34 километров коммуникаций на почти 3,5 миллиардов рублей.

Напомним, что с 14 декабря в Тихий поселок в Новосибирске запустят маршрутку №45.

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Нина Раневская
Журналист

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