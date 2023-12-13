Затащили в автосервис и заставили заняться сексом: толпа друзей-мигрантов надругалась над девятиклассницей

На фоне обострения проблем миграционной политики РФ очередной криминальный беспредел с участием переселенцев из Средней Азии звучит как вызов российскому обществу. Наглость мигрантов зашкаливает.

Тем острее воспринимаются подобные истории, когда их зачинщиками становятся нелегальные переселенцы из Ближнего зарубежья. Так, в начале декабря текущего года в Томске двое мигрантов из Узбекистана, одни из которых пребывал на территории России нелегально, затащили 15-летнюю девочку в комнату отдыха одного из городских автосервисов и принудили к половому сношению.

Правда, в этой истории не всё так ясно, как кажется на первый взгляд – девочка обратилась в полицию не сразу, а лишь спустя сутки. Кроме того, сами подозреваемые уверяют, что на секс она согласилась добровольно и были крайне удивлены, что подружка заявила на них.

Как бы там ни было, эти обстоятельства не оправдывают задержанных граждан Узбекистана: одному 23 года от роду (учится в одном из Томских университетов), второму исполнилось 21 (безработный проживает в РФ нелегально). Оба мужчины пояснили следователям, что были в курсе малолетнего возраста своей сексуальной партнёрши.

По информации собственного источник ИА Регнум, в настоящий момент мигранты задержаны. Органы правопорядка Томска инкриминируют им статью 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если их вина будет доказана, то мужчинам грозит лишение свободы на срок до четырех лет и депортация из страны пребывания.