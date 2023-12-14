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общество

22 медцентра получили разрешение на эксплуатацию в Новосибирской области

Фото: freepik

В Новосибирской области создали 22 медцентра.

В пресс-службе правительства региона сообщили о том, что в Новосибирской области получили разрешение на ввод в эксплуатацию 22 медицинских комплекса.

За 2023 год в Новосибирской области было построено 7 амбулаторий и поликлинических отделений, крупных поликлиник в Краснообске и Доволенском и 13 фельдшеро-акушерских пунктов.

Также в деревне Заливино, где построили фельдшеро-акушерский пункт, в здании предусмотрели и полноценные двухкомнатные квартиры с готовым ремонтом.

Напомним, что рост нейробластомы научились тормозить новосибирские учёные.

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Валерия Митрохина
Журналист

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